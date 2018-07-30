استقبالات محفوفة بالخدمات لضيوف الرحمن في منافذ القدوم

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تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حيث وقف على سير العمل في الكاونترات النسائية وشاهد آلية إدخال بيانات الحجاج مشيداً بالأعمال التي يقمن بها .

كما زار اللواء اليحيى قسم مكافحة التزوير بصالات الحج وأطلع على الأجهزة المستخدمة في الكشف عن التزوير بالمطار ومنها جهاز قارىء الجوازات وجهاز عين الصقر المطور حيث يتم بواسطتها الكشف عن الجوازات المزورة بالأشعة تحت الحمراء التي توضح السمات الأمنية في صفحات الجواز .

وفي ختام الجولة حث اللواء اليحيى العاملين على حسن التعامل مع ضيوف الرحمن و بذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم .

رافق مدير عام الجوازات في هذه الجولة كلاً من قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد الجعيد ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج لشؤون المنافذ اللواء خالد المقبل ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج للشؤون الإدارية اللواء نياف الرويس ومدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن الحربي وعدد من قيادات الجوازات .

واستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الحج والعمرة ضيوف الرحمن بميناء جدة الإسلامي , حيث يتواصل وفود الحجاج من الجنسية السودانية ، وبتم استقبالهم في المنفذ البحري حتى نهاية موسم الحج ، كما سيتم توديعهم بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج .

وأوضح مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بالرئاسة فيصل بن صالح مدني أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهمية توفير خدمات مميزة ونوعية لضيوف الرحمن ، حيث يتم استقبالهم والترحيب بهم وإهدائهم بعض من عبوات ماء زمزم المبارك والمصاحف وبعض الكتيبات الإرشادية والتوجيهية بالإضافة لموسوعة التلاوات لأئمة المسجد الحرام وبعض الدروس باللغات المختلفة والدليل الإرشادي المكاني للمسجد الحرام ليتزودوا بالمعلومات التي تساعدهم على أداء مناسكهم على الوجه المطلوب .

حالة عمار

وفي تبوك شرّعت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار أبوابها لاستقبال قوافل حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى أداء مناسك حج هذا العام، قادمين من عدة دولة عربية وإسلامية، وسط منظومة من الخدمات والاستعدادات المتكاملة لتقديم أفضل الخدمات وأجلها لضيوف الرحمن، تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، الذي يحرص دائماً ويؤكد من خلال اجتماعات لجنة أعمال الحج والعمرة على تنفيذ توجيهات وحرص ولاة الأمر – أيدهم الله – بتهيئة وتجنيد كافة الإمكانات والخدمات لخدمة الحجاج القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار على أكمل وجه، والحرص على أداء حجاج بيت الله الحرام نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة, لأن خدمة الحجاج والمعتمرين والزوّار شرف عظيم وهو أمر نعتز ونفاخر به.

وكان سمو الأمير فهد بن سلطان بحث خلال الاجتماعات السابقة للجنة أعمال الحج والعمرة بمشاركة جميع القطاعات الحكومية، التي تشارك في خدمة ضيوف الرحمن, تضافر جهودها وتعاونها من أجل هدف أسمى وهو خدمة الحاج منذ اللحظة الأولى لدخوله المنفذ، حتى خروجه بعد أداء مناسك الحج.

من جهته أكد وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني، على اكتمال الاستعدادات كافة من قبل جميع الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج والعمرة، التي باشرت أعمالها للقيام بمهامها في مدينة الحجاج وتسخير إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، ووضع الخطط الضامنة لإنهاء الإجراءات الخاصة بالقادمين بصفة دقيقة وسريعة، وإنهاء جوازات الحجاج، والجمارك، وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية وتقديم خدمات الاتصالات والبلدية, والتوعية الدينية.

مدينة الحجاج في الاحساء

وأتمت أمانة الأحساء كافة استعداداتها لتهيئة مدينة الحجاج الواقعة بطريق الخليج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دول الخليج الشقيقة , مع التأكيد على القطاعات الحكومية ذات العلاقة المشاركة بالتشغيل الموسمي للمدينة على اتخاذ كافة السُبل الاستعدادية لخدمة الحجيج في ظل دعم وتوجيهات ومتابعة حكومتنا الرشيدة – ايدها الله – ،

وأوضح وكيل الأمانة للتعمير المهندس فؤاد بن خالد الملحم خلال الاجتماع التنسيقي الدوري لمناقشة الاستعدادات في المدينة بحضور ممثلي القطاعات المشاركة ان الأمانة انهت كافة التجهيزات الإجرائية والتنفيذية للمدينة وشمل ذلك ( تجهيز مقرات للإدارات الحكومية لتمكين ممثليها من تنفيذ مهامهم في خدمية الحجيج وكذلك تكوين لجنة خاصة من الأمانة تشرف على المدينة على مدار الساعة , تخصيص عيادة طبية تابعة لمديرية الشؤون الصحية يشرف عليها أطباء وممرضين للإشراف على الوضع الصحي لضيوف الرحمن , تخصيص جناح للنشر يتبع لوزارة الإعلام وتأمين المطويات والكتب التوعوية عن مناسك الحج , تجهيز مقار للشرطة والدوريات الأمنية والدفاع المدني للإشراف على سلامة وأمن الحجاج ) ، وأضاف الملحم .. تُشرف الامانة على مدينة الحجاج بمرافقها كافة ومتابعة الخدمات المقدمة لقاصديها .