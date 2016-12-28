استقبال التبرعات في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري

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المناطق – البلاد

واصلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، التي أمر بتنظيمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جميع مناطق المملكة امس استقبال التبرعات عبر القناة السعودية الأولى.

وقد وصلت قيمة التبرعات من جميع مناطق المملكة للحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، حتى مساء امس مايقرب من مائتي مليون ريال ريالا .

واستجابة لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتنظيم الحملة الوطنية لإغاثة الشعب السوري الشقيق ، تستقبل جميع مناطق المملكة التبرعات النقدية للحملة الوطنية لإغاثة الشعب السوري الشقيق.

وافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الحملة في المنطقة بالتبرع بمليون ريال. وجه سموه بأن يكون استقبال التبرعات في مقر إمارة المنطقة، وكذلك استقبال التبرعات المادية والعينية لمن هم خارج مدينة تبوك سيكون في مقر المحافظات في تيماء وحقل والبدع وضباء والوجه وأملج، وكذلك في المراكز التابعة للإمارة.

وفي منطقة عسير دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز باستقبال التبرعات في محافظات ومراكز المنطقة.وحث سمو أمير المنطقة عموم المواطنين والمواطنات ورجال الأعمال والموسرين على المساهمة الفاعلة في دعم هذه الحملة من أجل مساعدة الأشقاء في سوريا.

ورفع صاحب السمو الأمير د. مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية الشكر والامتنان لخادم الحرمين على ما وجه به حيال تنظيم الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق، وأمره -حفظه الله- بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة، إلى جانب تولي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً.

كما وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف باستقبال التبرعات النقدية للحملة الوطنية لإغاثة الشعب السوري الشقيق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , وذلك في جميع محافظات ومراكز المنطقة.

وحث سمو أمير المنطقة عموم المواطنين والمواطنات ورجال الأعمال والموسرين للمساهمة الفاعلة في دعم هذه الحملة من أجل مساعدة الأشقاء في سوريا.

وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان أن سمو أمير منطقة الجوف يشرف على تنفيذ هذه الحملة بنفسه من خلال متابعته مع محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإطلاع اليومي على التقارير الخاصة بها، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة .ولفت الحموان إلى أن الحملة ستكون مالية فقط عن طريق استقبال التبرعات المالية من خلال إيداعها في الحساب الموحد للحملة على مستوى المملكة.

وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ، استقبلت المواقع المخصصة لجمع التبرعات للأشقاء السوريين في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية ومباني المحافظات والمراكز إقبالا من المواطنين والمقيمين للوقوف إلى جانب أشقائهم المنكوبين المستضعفين في حلب وسوريا عامة.

*تبرعات نقدية:

من جهته قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة حول حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الأشقاء السوريين: “تم قصر التبرع على المبالغ النقدية دون جمع مساعدات عينية نظرا لبعد المسافة بين المملكة وسوريا”، موضحا أن التواصل مع الجهات المعنية قائم لوصول التبرعات إلى اللاجئين.

وأضاف الربيعة: “جمع مبلغ كبير للتبرع في مدة قصيرة يدل على إنسانية الشعب السعودي وإيمانه بالوقوف تجاه إخوانه المسلمين”، وأكد الربيعة أن الحملة ستستمر ثلاثة أيام فى جميع مناطق المملكة تحت شعار “معاً لإغاثة سوريا”، مبينا أن الحملة تنضم إلى عددٍ من البرامج الإغاثية والمشروعات الإنسانية التي تقدمها المملكة للاجئين السوريين.ولفت المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة إلى أن الحملة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الإثنين لإغاثة الأشقاء السوريين، ستسهم بتخفيف معاناتهم في فصل الشتاء.

وأكد مدير الحملة الوطنية السعودية للأشقاء في سوريا مبارك البكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد تولى بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية وإيواء واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً.

يذكر أن الحملة ستكون لاستقبال المبالغ المالية فقط وذلك بإيداعها في الحساب الموحد والمخصص للحملة على مستوى المملكة لدى البنك الأهلي التجاري على الحساب رقم ( Sa2310000020188888000100 ).