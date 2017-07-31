استقبال جماهيري حافل للاتحاد في تبوك

تبوك – البلاد

وصلت بعثة فريق نادي الاتحاد أمس، إلى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، برئاسة رئيس النادي أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، للمشاركة في دورة تبوك الدولية التي ستنطلق اليوم ، وكان في استقبال البعثة في المطار مدير عام الدورة، علي الرماح وعدد كبير من الجماهير الاتحادية، التي استقبلتهم بالورود، والأهازيج الاتحادية المعروفة. ورافق بعثة الاتحاد الدوريات الأمنية، وسط حضور جماهيري كبير، في مقر البعثة لاستقبال اللاعبين. وكانت قرعة البطولة، قد أوقعت الاتحاد في المجموعة الأولى مع فريق الإسماعيلي المصري، وفريق الاتفاق ، وسيخوض أول لقاءاته ضد الاسماعيلي مساء اليوم ، فيما سيخوض لقاءه الثاني مع نادي الاتفاق يوم الجمعة القادمة ، وسيكون مقر البعثة بفندق الهيلتون جاردن.

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