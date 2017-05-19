استقبال حافل لسلمان الحزم..وجنودنا البواسل

شارك عبر واتساب

شهدت نهائي البارحة، ابتهاجًا كبيرًا بتشريف خادم الحرمين الشريفين للقاء الختامي، من خلال تيفو الأهلي، الذي ظهر في المدرج بعنوان” عاش سلمان”، وفي المقابل رفع الجمهور الهلالي تيفو آخر حمل” سلمان الحزم”، ومن العبارات التي ظهرت في المدرج بين الجماهير بشكل عام، وفي اللوحات الإعلانية، والشاشة الإلكترونية” ياخادم الحرمين الشريفين.. يسعد بك الرياضيون فأهلًا وسهلًا بتشريفكم” وكذلك عبارة” ملكت قلوب شعبك ياأبا فهد”، كما احتفلت الهيئة العامة للرياضة بجنودنا البواسل، من خلال عرض فيلم وثائقي في الشاشة الالكترونية لملعب الجوهرة، بالإضافة لرفع لافتات في المدرج، وعبارات كتبت على قمصان اللاعبين، أثناء وصول خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكانت بعنوان” التقديروالتحية لكافة القوات العسكرية”.