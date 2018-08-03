استقبال حجاج باكستان بالورود والحلويات المكاوية

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

نثر المكيون الورود على رؤوس الحجاج الباكستانيين وذلك في جو احتفائي بهيج ، حيث استقبل مكتب 78 بالمؤسسة الأهلية لمطوفي جنوب آسيا ضيوف الرحمن من دولة باكستان بماء زمزم المبارك وباقات الورود والحلويات المكية.

وقال رئيس المكتب المطوف طلال قصاص أن جميع مؤسسات الطوافة تحرص على أن تكون برامج استقبالها محملة برسائل تؤكد للحجاج أنهم ضيوف أعزاء، وأن خدمتهم واجب يعتز به كل مسؤول ومواطن بالمملكة.

وأبان قصاص أن مجموعات الخدمة الميدانية بالمؤسسة تتنافس في تقديم برامج الاستقبال الخاصة بضيوف الرحمن في مقر سكنهم بمكة المكرمة

مبيناً أنه يتم استقبال الحجاج عند وصولهم للعاصمة المقدسة بماء زمزم والورد والحلويات وتقديم الضيافة لهم، حيث يشعرهم ذلك بأنهم في وطنهم بين أهلهم وذويهم، مشيراً إلى أن المكاتب ومؤسسات الطوافة تتنافس في تقديم البرامج المنوعة لدى استقبال الحجاج،

موضحا أن المؤسسات تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنية وأمن وأمان.

من جانبه أعرب الحجاج عن امتنانهم بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي يتمتع به شعب وحكومة المملكة من أول يوم وصلوا فيه إلى بلاد الحرمين الشريفين، مشيدين بالجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.