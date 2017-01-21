استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم بمعرض الرياض الدولي

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الرياض- البلاد

أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 م الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام عن البدء في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات المخصصة داخل المعرض، لغاية يوم الثلاثاء الموافق 17 جمادى الأولى الموافق 14 فبراير 2017م.

وتسهيلاً للإجراءات وضماناً لتنسيق المواعيد بدقة فقد حددت إدارة المعرض التسجيل الإلكتروني عن طريق موقع معرض الرياض الدولي للكتاب www.riyadhbookfair.org.sa لاستقبال الطلبات.

وأوضح مستشار معالي وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة هاني الغفيلي أنه يشترط على الراغبين في التسجيل من المؤلفين ودور النشر أن يكون الكتاب من إصدارات عام (1437/ 1438) في طبعته الأولى، وأن تتضمن بيانات تسجيل الطلب حسب النموذج الإلكتروني عنوان الكتاب، واسم المؤلف، وسنة الطباعة، ودار النشر، ورقم جوال مقدم الطلب، ومعلومات عن الكتاب مع إرسال نسخة من الفسح النهائي للكتاب من وزارة الثقافة والإعلام”.

وأضاف أن اللجنة المختصة في إدارة المعرض ستقوم بتدقيق بيانات المتقدمين وفق المعايير المحددة مع مراعاة أعداد الكتب والمدة الزمنية للمعرض مؤكدة على أهمية الالتزام بالزمان والمكان في حال تحديدهما”.

الجدير بالذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب القادم يفتتح برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يوم الأربعاء 9 جمادى الآخر 1438هـ الموافق 8 مارس 2017م ويستمر لمدة 10 أيام ويقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.