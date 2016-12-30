استقبل السفير الأمريكي .. ولي ولي العهد يبحث مع محمد الصباح العلاقات والمستجدات

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الرياض – واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماعاً في مكتبه بالمعذر أمس، مع معالي الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الدفاعية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.

فيما حضر من الجانب الكويتي معالي الشيخ عبدالله النواف الصباح نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، ومعالي الشيخ ثامر بن جابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، واللواء ركن خالد صالح الصباح آمر القوة البرية، واللواء طيار ركن عبدالله الفودري آمر القوة الجوية.

وكان وزير الدفاع الكويتي قد وصل الرياض في وقت سابق أمس، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية سمو ولي ولي العهد، وسفير الكويت لدى المملكة، وعدد من كبار المسؤولين.

من جهة أخرى استقبل سمو ولي ولي العهد في مكتبه بالرياض أمس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.