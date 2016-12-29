استقبل قائد الفرقاطة البحرية الإيطالية .. الأمير مشعل يكرم إدارة مكافحة المخدرات

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جدة – البلاد

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمكتبه أمس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمحافظة نظير الجهود المبذولة والقضايا النوعية التي تم ضبطها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي، وعدد من ضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتسلم سموه تقريراً مفصلاً عن إنجازات وجهود مكافحة المخدرات بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وأشاد سموه بما تم تحقيقه من إنجازات يفخر بها الجميع لخدمة الدين ثم المليك والوطن، والجهود الموفقة التي يقومون بها لحفظ أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومحاربة هذه الآفة الفتاكة بالمجتمع.

من جانبه عبر العقيد السبيعي عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على دعمه ومساندته الدائمة، مؤكداً أن ما تم الوصول إليه من نتائج كان بفضلٍ من الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ، لرجال الأمن من إمكانيات سهلت عليهم ملاحقة المجرمين واستباق الجريمة قبل وقوعها وفق منظومة عمل متكاملة،

كما قدّم شكره لمدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني على متابعته المستمرة ولمنسوبي مكافحة المخدرات بالمحافظة.

من جهة أخرى استقبل سموه في مكتبه أمس، قائد الفرقاطة البحرية الإيطالية المقدم بحري فرانشيسكو باغنوتا، الذي يزور المملكة حالياً.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال القنصل العام الإيطالي لدى المملكة اليزابيتا مارتيني.