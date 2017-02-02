استقبل قنصل سلطنة بروناي دار السلام .. الفيصل يوافق على إعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة للتنمية

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جدة – البلاد

وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على إعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة للتنمية لمدة 4 أعوام مقبلة.وثمّن المشرف على وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع الشباب بالمنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح , موافقة سمو أمير منطقة مكة المكرمة على إعادة تشكيل المجلس , مؤكدا بأن ذلك يأتي في إطار حرص واهتمام سموه بشباب المنطقة ومنحهم الفرصة للمشاركة في التنمية .

وأكد الفالح أن إعادة تشكيل مجلس شباب منطقة مكة للتنمية سيسهم – بإذن الله – في تحقيق مخرجات استراتيجية المنطقة , التي بدأ العمل على تحديثها خاصة فيما يتعلق بمحور الشباب والتنمية وتمكين الشباب من المساهمة في تنمية منطقتهم ، كما أنه منسجم مع مخرجات ورشة تحديث استراتيجية المنطقة ,

وخطوة عملية لتفعيل مخرجات استراتيجية المنطقة ومبادراتها وتحويلها إلى برامج تنفيذية على أرض الميدان ، باعتبار أن الاهتمام ببناء الإنسان يبدأ من المراحل العمرية المبكرة وبالذات فئة الشباب الذين سيسهمون في استشراف مستقبل التنمية وصناعة التطوير في المنطقة.

وأبان أن المجلس المكون من 19 شابا وفتاة , سيعمل على تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية الوطنية لدى الفئة العمرية الشبابية , وتوعيتهم تجاه أهمية دورهم في تنمية مجتمعهم ومنطقتهم ، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون منصة لاحتضان ودعم المبادرات والمشاريع الإبداعية المقدمة من هذه الفئة بما يعود بالنفع على المنطقة ، مشيراً إلى أنه سيكون لهذا المجلس مجالس ولجان منبثقة منه في جميع محافظات المنطقة , وسيربط مع مؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية ذات العلاقة بشؤون الشباب.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بجدة مؤخراً، القنصل العام سلطنة بروناي دار السلام لدى المملكة سوليني بن حاج سعيد.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.