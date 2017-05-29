استقبل محافظ جدة والحاصلين على الجائزة .. الفيصل يؤكد على الدور الكبير للمعلمين والمعلمات

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جدة – عبد الهادي المالكي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة امس، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس مجلس جائزة جدة للمعلم ، ومدير تعليم جدة عبدالله الثقفي وعدداً من المعلمين والمعلمات الحاصلين على الجائزة.

وأكد سموه أهمية الدور الكبير للمعلمين والمعلمات في بناء الأجيال وحضارات الأمم ، والدور الفاعل في تثقيف الأجيال وبنائهم معرفياً ليكونوا سواعد فاعلة في بناء الوطن ، وإعداد الأجيال المتفوقة كونهم رصيد الحاضر وزاد المستقبل.

واستمع سمو أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرحٍ عن جائزة جدة للمعلم المتميز التي تعد مبادرة مجتمعية وفق رؤيا ورسالة سامية وضعت لها الأهداف والبرامج لتحقيق النماء الفكري والتميز المهني في العملية التعليمية ، ورفع حماس المعلم واعتزازه بمهنته ، ودعم أفكاره ، ومكافأة جهوده ، والتأكيد على أهمية دور المعلم في المجتمع وتهيئة البيئة المحفزة من خلال استراتيجية بناء الإنسان وتنمية المكان تحت شعار “كلنا نقدرك.

وتهدف الجائزة إلى إظهار تقدير المجتمع لمهنة التعليم وللمعلم, ونشر ثقافة التميز وتعميقها لدى المعلمين ، إلى جانب التأكيد على أهمية دور المعلم في المجتمع ، وتشجيع الأفكار الإبداعية لدى المعلمين.