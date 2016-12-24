استقبل وزير التعليم ورئيس صندوق القدس .. أمير الرياض يدشن مشروعات بجامعة شقراء

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الرياض – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، يرافقه معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم في الرياض ومحافظاتها .

وأكد سموه على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالتعليم بمجالاته كافة .

حضر الاستقبال رئيس مجلس المنطقة المهندس خالد بن عبدالله الربيعة .

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم ، رئيس مجلس إدارة صندوق القدس منيب رشيد المصري, يرافقه أعضاء مجلسي الإدارة والأمانة العامة لصندوق ووقفية القدس.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح فيما يقدمونه ويطرحونه .

وعبروا من جانبهم، عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على الاستقبال، مؤكدين على مواقف المملكة الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني .

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل مستشار سمو رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية .

من جهة ثانية، دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس مشروعات بجامعة شقراء، بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 500 مليون ريال، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي، ومعالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، ووكلاء الجامعة، وعدد من منسوبي جامعة شقراء، ومحافظي حريملاء، والقويعية، وعفيف، وضرماء، وثادق، وعفيف والدوادمي.

وشملت المشروعات المجمعات الأكاديمية للطالبات، وهي كليه العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي، والمجمع الأكاديمي للبنات في القويعية، والمجمع الأكاديمي للبنين في حريملاء، والمجمع الأكاديمي للبنات في ثادق، والمجمع الأكاديمي للبنات في ضرماء، والمجمع الأكاديمي في عفيف، ومشروعات الجامعة للطلاب، التي من المتوقع الانتهاء منها عام 2017م، وهي المدينة الجامعية في شقراء وتضم: كلية التربية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العلوم والآداب، ومبنى إدارة الجامعة والعمادات المساندة وتدشين.مشروع الإسكان والموقع العام للمدينة الجامعية بشقراء، إلى جانب مشروعات المدينة الجامعية للطلاب في الدوادمي والتي تضم: كلية الهندسة، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وتدشين الموقع العام بالمدينة الجامعية بالدوادمي.

وقال سمو أمير منطقة الرياض: ” سعداء بتدشين جملة من مشاريع جامعة شقراء، والمتضمنة مجمعات أكاديمية بمختلف محافظات منطقة الرياض بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال، جسدت دعم القيادة الرشيدة للتعليم والاستثمار في المعرفة”، مؤكدا أن هذه مشاريع هي لأبناء الوطن، مشددا بالمحافظة عليها وتسخيرها لتنمية عقول ومعارف جميع الشباب .

ورفع معالي الدكتور الأسمري من جهته الشكر للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد – حفظهم الله – على ما يبذل من دعم سخي وميزانيات ضخمة لبناء مرافق الجامعة في جميع محافظات نطاقها الأكاديمي .

وأكد مدير الجامعة أن تدشين سمو أمير المنطقة، يمثل دافعاً للحراك التعليمي بشكلٍ عام، والجامعي على وجه الخصوص، ومحفزا ومسؤولية ينبغي الاضطلاع بها، وبذل المزيد من العطاء في سبيل المضي قدماً بها إلى أفضل المستويات، منوها باهتمام ومتابعة سموه لجميع أعمال الجامعة، مما أسهم في دعم أجيال المستقبل .