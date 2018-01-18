استقرار حالة الطفلة الفلسطينية حنين ونقلها لجناح الأطفال

استقرت حالة الطفلة الفلسطينية حنين ونقلت لجناح الأطفال بعد عشرة أيام من نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي حنين وفرح في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة أن جميع المؤشرات الحيوية للطفلة حنين مستقرة وأصبحت قادرة على الرضاعة وسيتم البدء في برنامج التأهيل الطبي لها خلال الأسبوع القادم.