استقرار وأمن.. رخاء ونماء

جدة- البلاد

تنمية مستدامة وتوازن شمل جميع المناطق والمدن والقرى والهجر في إطار خطة تنمية ذات أبعاد حضارية قفزت بالمملكة إلى مصاف الدول الأكثر رفاهية ورخاء بما يحقق رؤية 2030 الرامية لتحقيق تطلعات وآمال القيادة والشعب على حد سواء.

الزيارتان الملكيتان للقصيم وحائل جاءتا في إطار جولات وزيارات تفقدية لعدد من المناطق تتواصل بهدف تفقد الحال والأحوال وإطلاق مشاريع الخير في كافة أرجاء البلاد والوقوف على الاحتياجات وحث المسؤولين على تقديم أقصى الجهود لخدمة أبناء وبنات المملكة في كافة مجالات الحياة لهذا يتوالى البذل والعطاء على هيئة مليارات تؤصل لنهضة شاملة وتوفر وظائف لأبناء الوطن إضافة إلى مخرجات الرؤية التي بدأت ملامحها بالظهور ولن يكون آخرها توطين الصناعات بما في ذلك تدشين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة نافتينا الإسبانية لمشروع بناء وتصميم خمس فرقاطات حربية من نوع افانتي 2200 الخير يهطل على أرض الوطن بفعل التخطيط المتقن والاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة فالأهداف محصورة بالاستقرار والأمن والرفاهية والرخاء والنماء.

ومع إطلالة كل فجر جديد تقترب المملكة من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 نتيجة لعملية الإصلاح المستمرة والتنظيم والتطوير الذي شمل كافة القطاعات وسياسة التحفيز التي طالت القطاع الخاص والمستثمرين في الداخل والخارج وإبرام الشراكات الذكية وإعلان المشاريع الاستراتيجية العملاقة وما سبقها من مشاريع سياحية عالمية بالإضافة إلى قرارات توطين العديد من المهن لتوفير فرص العمل للمواطنين وتوطين التقنية.

لقد حقق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً تمثل فيما تضمنه التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439 / 1440هـ من انخفاض معدلات العجز مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وما تشهده من تحسن في الانضباط المالي وتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة ومشروعات البنية التحتية بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الرامية إلى استدامة المالية العامة.

لقد حفلت الجولة التاريخية الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين ، حفظهما الله ، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، التي شملت منطقتي القصيم وحائل بالعديد من البشريات بافتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع التنمية في المنطقتين على مسار النهضة الشاملة والمتوازنة التي تعم أرجاء المملكة كافة مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين ويحقق أهداف الرؤية المباركة، وكان من نتائج زيارة الخير للمنطقتين:

تدشين مشاريع القصيم

1 ـ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني : افتتاح وتدشين تلاثة مشاريع بقيمة تتجاوز 123 مليون ريال.

2 ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية : افتتاح 246 مشروعا وتدشين 175 مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ونصف المليار ريال .

3 ـ وزارة البيئة والمياه والزراعة : افتتاح 8 مشاريع ، وتدشين 16 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن المليار ونصف المليار ريال .

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ـ وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية :إجمالي قيمة المشاريع ما يفوق 4 مليارات و700 مليون ريال شملت:

قطاع الكهرباء افتتاح 14 مشروعا بتكلفة إجمالية تربو على الأربعة مليارات ونصف المليار ريال .

ـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية : افتتاح 4 مشاريع وتدشين مشروع واحد ، بقيمة إجمالية تزيد عن 173 مليون ريال .

5 ـ وزارة الإسكان : افتتاح مشروعي إسكان عنيزة بأكثر من 338 مليون ريال .

6 ـ وزارة التعليم : مشاريع بإجمالي 3 مليارات و800 مليون ريال وتشمل:

جامعة القصيم افتتاح 28 مشروعا وتدشين 5 مشاريع جديدة بتكلفة تزيد عن 3 مليارات ريال ، حيث من المتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع أكثر من 150 ألف طالب وطالبة ، كما تفتتح الإدارة العامة للتعليم في المنطقة 73 مشروعا تبلغ تكلفتها ما يقارب 532 مليون ريال ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تفتتح 3 مشاريع بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 136 مليون ريال

7 ـ وزارة النقل : افتتاح 21 مشروعا بتكلفة إجمالية تزيد عن المليار ريال.

8 ـ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية : افتتاح مشروعين بتكلفة إجمالية تزيد عن 102 مليون ريال. وقد بلغ إجمالي مشاريع منطقة القصيم أكثر من 16 مليارا .

مشروعات حائل:

أولاً : الهيئة العامة للسياحة.

قيمة مشاريع الافتتاح: 7874000 ريال.

قيمة مشاريع وضع حجر الأساس :66258000 ريال.

ثانياً : وزارة الحرس الوطني: إجمالي قيمة المشاريع 1258000000 ريال.

قيمة مشاريع الافتتاح : 1139000000 ريال.

ثالثاً : وزارة الشؤون البلدية والقروية

مشاريع الافتتاح 562 مليون ريال .

مشاريع وضع حجر الأساس 696 مليون ريال :

رابعا : وزارة البيئة والمياه والزراعة

مشاريع الافتتاح 543 مليون ريال.

مشاريع وضع حجر الأساس 416 مليون ريال.

خامسا : وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدني

مشاريع الافتتاح : 1877000000 ريال.

سادسا : وزارة الإسكان

مشاريع الافتتاح 922 مليون ريال .

وزارة التعليم

مشاريع الافتتاح 709 ملايين ريال .

وزارة النقل

مشاريع وضع حجر الأساس 259 مليون ريال .

تكريم المبدعين والداعمين:

وفي زيارته المباركة للقصيم سلم خادم الحرمين الشريفين عددا من المتميزين والداعمين من أبناء منطقة حائل جوائزهم وهم :

1 ـ الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد ، ومن أبرز رجالات منطقة حائل وداعماً مالياً للمشاريع داخل المملكة وخارجها ، ولديه العديد من التبرعات الخيرية الإنسانية الدائمة ، ويتسلمها نيابة عنه أخيه عبدالله الرشيد .

2 ـ الشيخ عبدالله بن عبدالكريم المنيف ، وذلك نظير جهوده والتكفل في إنشاء وتجهيز الرباط الطبي في منطقة حائل ، ووقف لجمعية الإسكان بعدد 108 أجنحة وتم افتتاحها مؤخراً .

3 ـ مؤسسة العجيمي ، بوصفها مؤسسة خيرية مانحه تقوم بدعم ورعاية الأعمال الخيرية وتقدم وترعى مبادرات وشراكات تنموية مستدامة في مجالات تطوير القدرات المجتمعية ، ويتسلمها نيابة عنهم صالح العجيمي .

4 ـ الشيخ علي الجميعة – رحمه الله – ، من أبرز رجالات منطقة حائل والداعمين الرئيسين لها في جميع الأنشطة والفعاليات التنموية ، ويتسلمها نيابة عنه ابنه زيا د بن علي الجميعة .

5 ـ هيلة بنت عبدالله العنزي ، الحاصلة على جائزة محمد بن راشد نظير حصولها على مركز متقدم على مستوى الدول العربية في تحدي القراءة وتسلمها بالنيابة عنها والدها .

6 ـ شادن بنت نايف الشمري ، وحصلت على مجموعة من الجوائز الوطنية والدولية في مجال الرياضيات ، ويستلمها نيابة عنها والدها الدكتور نايف بن خلف الشمري .

7 ـ أنس سليمان بن حمد القاسم ، مصمم ريبوتات ذات قدرات خاصة ، والحاصل على جائزة في الأولمبياد الوطني للروبوت .

8 ـ أسامة بن عبدالله عائض الزهراني ، والحاصل على الميدالية الذهبية في معرض آيتكس الدولي في ماليزيا ، والميدالية الفضية في معرض تايوان الدولي للعلوم .

خيارات سكنية وتمويلية في القصيم

كشفت وزارة الإسكان عن تخصيصها 27137 خياراً سكنياً وتمويلياً للمستفيدين في منطقة القصيم، وذلك عبر برنامج “سكني” منذ انطلاقه العام الماضي وحتى الدفعة العاشرة منتصف الشهر الماضي، موضحة أن ذلك يلبي ما يقارب 92% من احتياج سكان المنطقة المدرجين على قوائم الوزارة والبالغ عددهم نحو 29 ألف مواطن ومواطنة.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم خلال الدفعات السابقة من برنامج “سكني” تخصيص 1356 وحدة سكنية جاهزة تتوزع في مشاريع وزارة الإسكان العشرة التي تشمل معظم محافظات المنطقة، إضافة إلى 9645 أرضاً مجانية، كما تم من خلال البرنامج تخصيص 16136 قرضاً عقارياً مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت إلى أنه تم من خلال “سكني” تقديم 9645 أرضا مجانية تتوزع في مختلف مراكز ومحافظات منطقة القصيم، مبينة أن هذا الخيار يتيح للمواطنين فرصة الحصول على أرض مطورة للراغبين في بناء منازلهم، كما أن البرنامج يتيح للمواطنين كافة فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو “البناء الذاتي” لمن يمتلكون أراضي والحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأعلنت وزارة الإسكان خلال الدفعات السابقة من برنامج “سكني” عن تخصيص عدد من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين في منطقة القصيم تشمل إطلاق مشاريع الفلل الجاهزة التي تأتي ضمن مشاريع الوزارة وهي 10 مشاريع سكنية متكاملة الخدمات، توفر 1356 فيلاً سكنية بمساحة 500 متر مربع للفيلا، تتوزع في بريدة، وعنيزة، والمذنب، الرس، البكيرية، البدائع، النبهانية، الشماسية، عيون الجواء، ورياض الخبراء، وتتميز هذه المشاريع بتكامل البينية التحتية والمرافق العامة.

وتتوزع المشاريع السكنية في منطقة القصيم على 10 مدن ومحافظات، منها ثلاث مشاريع تم الإعلان عنها واتاحتها للمستفيدين في برنامج “سكني” خلال الدفعات السابقة في مرحلتيه الأولى والثانية، حيث يضم مشروع مدينة بريدة 381 فيلا سكنية، فيما يوفر مشروع رياض الخبراء 92 فيلا، والمشروع الثالث في النبهانية 90 فيلا جاهزة، وأطلقت هذه المشاريع في مراحل سابقة من برنامج “سكني”، وذلك بعد جهوزيتها، لتمكين الأسر في المنطقة من الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة تلبي رغباتهم.

وشهدت المنطقة اليوم الأربعاء تدشين خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته لمنطقة القصيم 7 مشاريع سكنية جديدة توفر 894 وحدة سكنية تضاف إلى قائمة الخيارات التي توفرها الوزارة المتمثلة بالقروض العقارية المدعومة، والأراضي المجانية التي يتم تقديمها للمواطنين بشكل مجاني، حيث تشمل تلك المشاريع “إسكان عنيزة” والذي يضم 340 فيلا سكنية، إضافة إلى مشاريع البدائع، والبكيرية، والرس، والمذنب والتي يوفر كل واحد منها 100 وحدة سكنية، كما أن مشروع الشماسية يوفر 78 فيلا، وعيون الجواء 76 فيلا سكنية.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع تتميز بتكامل البنية التحتية من مياه وكهرباء، وأرصفة وإنارة، وصرف صحي، كما أنها تمتاز بوجود المساجد والمرافق العامة من مسطحات خضراء وحدائق، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية الخدمية لإنشاء المراكز الصحية والمدارس والمراكز الأخرى بحسب متطلبات كل مشروع.

وخيارات متعددة في منطقة حائل

كشفت وزارة الإسكان عن توفيرها 13.799 خياراً سكنياً وتمويلياً للمستفيدين في منطقة حائل، وذلك من خلال برنامج “سكني” الذي تم إطلاقه العام الماضي، تشمل قروضاً عقارية، وأراض مجانية، ومشاريع سكنية متكاملة دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أحدها بإجمالي 1040 فيلا سكنية.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم خلال الدفعات السابقة من برنامج “سكني” توفير 1151 وحدة سكنية جاهزة تتوزع في مشروعين لوزارة الإسكان في مدينة حائل ومحافظة الشنان، إضافة إلى 7012 أراض مجانية، كما تم من خلال البرنامج تخصيص 5636 قروضاً عقارياً مدعوم الأرباح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت إلى أنه تم من خلال “سكني” تقديم 7012 أرض مجانية تتوزع في مختلف مراكز ومحافظات منطقة حائل، مبينة أن هذا الخيار يتيح للمواطنين فرصة الحصول على أرض مطورة للراغبين في بناء منازلهم بشكل شخصي، كما أن البرنامج يتيح لكافة المواطنين فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو “البناء الذاتي” والحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأعلنت الوزارة خلال الدفعات السابقة من برنامج “سكني” عن توفير عدد من الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين في منطقة حائل تشمل إطلاق مشاريع للفلل الجاهزة بالمنطقة يبرز منها “إسكان الشنان” بمحافظة الشنان التابعة لمنطقة حائل ، والذي يوفر 111 وحدة سكنية جاهزة، بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 1,134,200 م2 ، تشتمل على جامع و4 مساجد و 6 مدارس ومرافق تجارية و7 حديقة وملاعب للأطفال ، ويتميز كلا المشروعين بتكامل البنية التحتية من حيث شبكة المياه والكهرباء والصرف الصحي ، والشوارع وطرق المشاة بطريقة تعكس معايير الوزارة في توفير بيئة سكنية مثالية لمواطني منطقة حائل.

إطلاق سراح السجناء المعسرين

بمناسبة الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى منطقتي القصيم وحائل فقد وجه – أيده الله – بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقتين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.