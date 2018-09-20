استكمال مبادرة مليون شجرة في الأحساء

الأحساء- البلاد

أطلقت أمانة الأحساء المرحلة الثانية من مبادرة “زراعة مليون شجرة”, التي سيتم فيها زراعة 300 ألف شجرة .

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن المرحلة الأولى من المبادرة تم فيها زراعة 215 ألف شجرة بطول 100 كيلو متر في الطرقات الرئيسية والجسور والانفاق، إضافةً إلى تعزيز زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء في الحدائق العامة والساحات البلدية، مشيراً إلى أن المبادرة في مرحلتها الثانية تتضمن تعزيز جهود الأمانة في تأهيل المسطحات الخضراء وأشجار الطرقات والحدائق والساحات البلدية بمدينتي الهفوف والمبرز حيث قامت الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات “الإدارة العامة للحدائق والتجميل” بإنتاج أصناف عدة من النباتات وذلك في المشتل الزراعي الخاص بها، بأعداد بلغت 121070 من النباتات والأشجار .

وبين أن المبادرة في المرحلة الأولى أسهمت في تحقيق أهداف عدة من إطلاقها وعلى مختلف الأصعدة ومنها تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال ربط رخصة إيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة باشتراط زرع 3 أشجار وتجاوز عدد الرخص المُصدرة لهذا الشأن 2851 رخصة إضافة إلى قيام الأمانة بتوزيع أشجار مختلفة الأصناف والأحجام لـ 450 مواطناً ومقيماً بناءً على رفع طلباتهم والتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة . في حين كانت مشاركة القطاعات الحكومية في المبادرة عبر تأمين الأمانة للأشجار والمشاركة في زراعتها بمرافق تلك القطاعات والطرقات المحيطة بها،

وتضمن ذلك زراعة وتأمين أشجار لـ 300 مدرسة للبنين والبنات مع تخصيص مسابقة بدعم من الأمانة لأفضل حديقة مدرسية على أن يُقام حفل الاحتفاء بهذه المسابقة وتكريم الفائزين بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وزراعة أشجار لـ 60 منشأة ومرفق صحي، وزراعة الأشجار لجميع القطاعات الأمنية، والإسهام في زراعة مرافق وممرات حوالي 35 مسجداً .