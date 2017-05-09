استكمال مشروع للماء والكهرباء في ينبع

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ينبع ـــ البلاد

قالت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، إنها وقعت اتفاقا مع “سيبكو3” الصينية لاستكمال بناء المرحلة الثالثة من مشروع ينبع للماء والكهرباء.

وستتكلف محطة الكهرباء على ساحل البحر الأحمر 5.16 مليار ريال، ما يعادل 1.37 مليار دولار، على أن تولد ما يصل إلى 2500 ميغاوات من الكهرباء، إضافة إلى إنتاج 550 ألف متر مكعب من المياه يوميا لإمداد المدينة المنورة.

وقال بيان من المؤسسة إن جنرال إليكتريك ستقوم بتصنيع المعدات الرئيسية للمحطة.

وأضاف أن إنتاج المشروع من المياه المحلاة سيبدأ خلال عام، ويزداد كل ثلاثة أشهر ليصل إلى الطاقة الكاملة في 22 شهراً. ولم يحدد البيان إطارا زمنيا لاستكمال وحدات توليد الكهرباء.

وقالت سامسونغ للأعمال الهندسية، التي كانت جزءا من كونسورتيوم فاز بعقد بناء المشروع، في يناير إن طلبيتها من المؤسسة لبناء محطة ينبع تم إنهاؤها.وقالت المؤسسة إن المشروع تم استكماله بنسبة 60% من حيث أعمال الإنشاءات.