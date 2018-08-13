استمرار العمل الجمركي في جميع المنافذ الجمركية خلال إجازة عيد الأضحى

أكدت الجمارك السعودية أن العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1439هـ مستمر في جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية كما هو خلال أيام العمل الرسمية، وذلك لضمان إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات والمركبات القادمة والمغادرة من وإلى المملكة ولجميع المستفيدين من خدماتها الجمركية.

ودعت الجمارك جميع عملائها بكافة فئاتهم إلى الاستفادة من استمرارية العمل الذي يُسهم في عدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع وذلك بالتعاون مع شركائها في العمل الجمركي من جميع القطاعات العامة والخاصة.

ويأتي ذلك حرصًا من الجمارك السعودية وضمانًا لاستمرار تدفق الواردات والصادرات أثناء الإجازة دون توقف مما يُساهم في توفير السلع للمستهلكين، بالإضافة إلى أن هذا التنظيم سيُساعد في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.