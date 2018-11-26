استمرار بيع تذاكر سباق “السعوديّة” للفورمولا إي– الدرعية” 

جدة- البلاد

اختُتمت السبت 24 نوفمبر 2018 في منطقة الكورنيش بمحافظة جدّة، فعالية قرية فورمولا إي “الطريق إلى الدرعية”، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 22-24 نوفمبر الجاري، بهدف تقديم لمحة متكاملة عن سباق “السعوديّة” للفورمولا إي– الدرعية” الكبير والمرتقب، الذي تستضيفه المملكة في الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل في الدرعية.

وعبّر الحاضرون عن سعادتهم بالفعالية وحماستهم لشراء تذاكر السباق، خصوصا أن المهرجان المصاحب له سيضم حفلات غنائية يحييها أبرز الفنانين العالميين، وفعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة ومطاعم ومحلات تسوّق فاخرة. يشار إلى أن أسعار التذاكر الخاصة بالسباق تبدأ من 395 ريالا، وهي مطروحة للبيع من خلال الرابط التالي: http://fiaformulae.com/Ad-Diriyah ، وتتيح هذه التذاكر لمقتنيها الدخول إلى المدرجات المُطلة على مسار السباق والحفلات الموسيقية ومنطقة الفعاليات الترفيهية والثقافية، في حين تتوفر تذاكر حصرية لدخول صالات الدرجة الأولى، فضلاً عن الكثير من العروض المتميزة الأخرى.

وشهدت الواجهة البحرية في جدة باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الخاصة بالسباقات والملائمة للعائلة، وذلك ضمن إطار الاستعدادات لانطلاقة أنشطة سباقات السيارات والموسيقى والترفيه والفعاليات الثقافيّة، مع انطلاقة أولى المنافسات السنوية العشرة لسباق “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية”، ضمن الموسم الخامس لبطولة “أي بي بي فورمولا إي”، حيث توافد الزوار بأعداد كبيرة لحضور الفعالية في جدة، والاطلاع على سيارة سباق الفورمولا إي من الجيل الثاني، التي تمتاز بمظهرها الانسيابي الأنيق وقوتها وسرعتها الفائقة، كما حظيت الجماهير الحاضرة بفرصة تجربة قيادة سيارة الفورمولا إي بأنفسهم للمرة الأولى، ضمن حلبة سباق تحاكي شوارع هونج كونج، وذلك باستخدام جهاز محاكاة احترافي، كما أتيحت الفرصة أمام عشاق السيارات المتحمسين لخوض التصفيات المؤهلة للمشاركة في جولة “إيه بي بي فورمولا إي – الطريق إلى الدرعية” الخاصة بالرياضات الإلكترونيّة، حيث تأهّل فائزان عن مدينة جدة، حيث سيتوجهان إلى مدينة الدرعية للمشاركة في نهائيات البطولة في يوم انطلاقة سباق “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية” نفسه، الذي يصادف 15 ديسمبر المقبل.

من جهة ثانية، تواصلت التحضيرات لإقامة سباق “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية”، وإنشاء مسار السباق ضمن شوارع مدينة الدرعيّة التاريخيّة، حيث سيشهد السباق الذي يضم 21 مساراً ومنعطفاً، احتدام المنافسة بين سيارات الفورمولا إي الجديدة من الجيل الثاني، فيما تم تجهيز المسارح في مختلف أنحاء العاصمة الرياض، استعداداً لاستقبال نخبة من نجوم الموسيقى العالميين، في حين ستوفر المساحات الترفيهية والثقافية الفرصة أمام الجميع لاختيار باقة متنوعة من الفنون الحديثة والمعاصرة، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الأنشطة التراثية والجديدة.

يذكر أن “سباق السعودية للفورمولا إي– الدرعية”، هو الأول من نوعه الذي يُقام في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، في إطار شراكة تمتد 10 سنوات بين جولة “إيه بي بي فورمولا إي” والهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.