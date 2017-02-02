استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تصل إلى 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار

تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى 1 كم على مناطق شمال وسط وشرق وجنوب المملكة

كما تنشط الرياح الشرقية قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة على مناطق

غرب وشمال غرب المملكة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية

الأفقية إلى أقل من 1كم.،بينما تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً

على أجزاء من وسط وشرق المملكة ومرتفعات منطقة جازان.

ولا يستبعد تكون الصقيع على شمال ووسط المملكة خلال الليل .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية

إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-55 كم/ساعة

وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة

أمتار على الجزء الأوسط،و حالة البحر متوسط الموج الى مائج

بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية

بسرعة 25-50 كم/ساعة ،وارتفاع الموجمن متر ونصف

إلى مترين ونصف،وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.