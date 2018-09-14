استمرار تمرين القوات السعودية والأمريكية

الرياض- واس

يستمر التمرين السعودي – الأمريكي المشترك “درع_ الوقاية_2” بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأمريكية وبمشاركة عدة جهات حكومية, الذي بدأ منذ عدة أيام ضمن خطة التمارين المشتركة بين البلدين بهدف التدريب والتخطيط لإدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل.

وأوضح قائد التمرين العقيد الطيار عبدالعزيز بن ناصر الجوير, أن المرحلة الأولى من تمرين “درع_الوقاية_2” قد تمت بكل نجاح بمتابعة من المشرف العام على التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن عبدالله الشبلان, مبيناً أنه تم عقد عدة ندوات ومحاضرات نظرية حول الحماية من أسلحة الدمار الشامل و تدريب القادة والأركان على التخطيط لإدارة هذا النوع من الأزمات وإدارة مراكز العمليات بالإضافة إلى عقد ورش عمل مشتركة.

كما نفذ خلالها المشاركون عدداً من المهام والفرضيات مثل عمليات الإنذار والتطهير والاستطلاع الراجل والآلي للمواد الخطرة وإجراءات جمع العينات وتدريب فرق التخلص من الذخائر المتفجرة على التعامل مع العبوات المبتكرة والإشعاعية وكذلك تدريب الوحدات الطبية على آلية معالجة وتطهير وإخلاء الأعداد الكبيرة من المصابين بالتلوث حسب سلسلة الإخلاء الطبي.

وأشار العقيد الجوير إلى أن المرحلة الأخيرة من التمرين سوف تنفذ الأسبوع القادم وأن ختام التمرين سوف ينفذ يوم الأربعاء ( 9 محرم 1440 ).

يذكر أن هذا التمرين تشارك فيه جميع أفرع القوات المسلحة وادارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمشاركة مع عدة جهات حكومية ممثلة بوزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي بالإضافة إلى عدد من المراقبين من وزارة الحرس الوطني.