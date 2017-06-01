استمرار خفض الإنتاج النفطي وتوقعات بالاستقرار

موسكو – رويترز

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح امس إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين ملتزمون بهدف خفض المخزونات النفطية العالمية إلى متوسط خمس سنوات متوقعا تحقيق هذا الهدف في المستقبل القريب جدا.

واتفق الوزير مع نظيره الروسي على استمرار التعاون بين الجانبين في أسواق النفط لفترة أطول بعد نهاية الاتفاق المشترك الحالي لخفض إنتاج النفط والذي ينتهي في مارس.

من جهة أخرى كشف وزير الطاقة خالد الفالح، عن هبوط استثمارات النفط بنحو تريليون دولار خلال العامين الماضيين، متوقعاً عودة التوازن للسوق في المستقبل القريب جدا.

وأكد الفالح “التزام المملكة و روسيا بفعل كل ما يلزم للمساعدة على تحقيق الاستقرار بأسواق النفط”، وأضاف: “ملتزمون بخفض المخزونات النفطية إلى متوسط 5 سنوات”.

واتفق الفالح مع وزير الطاقة الروسي على استمرار التعاون بين الجانبين في أسواق النفط لفترة أطول بعد نهاية الاتفاق المشترك الحالي لخفض إنتاج النفط، الذي ينتهي في مارس 2018.

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