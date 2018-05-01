استمرار منافسات بطولة “قوة وطن2” للقطاعات العسكرية

تتواصل منافسات بطولة “قوة وطن2” للقطاعات العسكرية بالمنطقة الشرقية التي تنظمها قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي حيث يتنافس 13 منتخباً تمثل جميع القطاعات الحكومية العسكرية في المنطقة الشرقية.

وضمن منافسات بطولة “قوة وطن2” اختتمت أمس مسابقات السباحة التي جمعت القطاعات المشاركة تحت مظلة واحدة في مسبح الهيئة العامة للرياضة بالراكة.

وتتكون بطولة السباحة من عدة سباقات، هي سباق 50 متر حر وحصل على المركز الأول اللاعب أحمد الهاشم من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، وعلى المركز الثاني اللاعب أحمد الشمري من الحرس الوطني والمركز الثالث اللاعب عبدالله حجاب من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، وسباق 50مترا ظهر وحصل على المركز الأول والثاني فيه من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية اللاعبين علي الزبيل وكميل القلاف فيما حصل على المركز الثالث اللاعب مرتضى أحمد من القوات البحرية، وسباق 50 مترا فراشة وحصل على المركز الأول والمركز الثاني من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية اللاعب أحمد الهاشم وعلي الزبيل فيما حصل على المركز الثالث اللاعب حيدر السادة من القوات البريه بالمنطقة الشرقية.

وفي سباق 50مترا صدر حصل على المركز الأول اللاعب كميل القلاف من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية والمركز الثاني اللاعب مرتضى أحمد من الأسطول الشرقي والمركز الثالث اللاعب صالح الحافظ من مجموعة الدفاع الجوي الخامسة.

أما في سباق التتابع حرة فقد حصلت قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية على المركز الأول وحصلت مجموعة الدفاع الجوي الخامسة على المركز الثاني وحصلت القوات البرية على المركز الثالث.

وفي سباق التتابع متنوع حصلت قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية على المركز الأول وحصلت مجموعة الدفاع الجوي الخامسة على المركز الثاني وحصل على المركز الثالث الأسطول الشرقي، ليكون المجموع العام في البطولة : المركز الأول، قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية،

والمركز الثاني مجموعة الدفاع الجوي الخامسة ،والمركز الثالث القوات البرية بالمنطقة الشرقية،المركز الرابع: الحرس الوطني،والمركز الخامس الدفاع المدني ،المركز السادس والأسطول الشرقي ،والمركز السابع قوة أمن المنشآت.