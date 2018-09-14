استمرار مناورات تمرين «النجم الساطع 2018» في مصر

تستمر مناورات التمرين العسكري المشترك ( النجم الساطع 2018 ) بمشاركة قوات من الدول الشقيقة والصديقة وذلك في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الإسكندرية.

ونفذت وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة السعودية عدداً من المهام التدريبية المشتركه مع القوات الصديقة والشقيقة المشاركة كإقتحم وتطهير المواقع المحصنة والقفز الحر والانزال المظلي والرماية بالذخيرة الحية.

وعُقدت تزامنا مع التمرين الميداني، عدد من الندوات والمحاضرات للمشاركين في التمرين، فيما اشتمل التمرين على تدريب عبر المشبهات القتالية والتي تحاكي الواقع .

يذكر ان المشاركة في تمرين النجم الساطع2018 يندرج ضمن الخطط التدريبية للقوات المسلحة لرفع الجاهزية القتالية لدى منسوبيها وتبادل الخبرات وصقل المهارات العسكرية للمشاركين وسط بيئة قتال حقيقية .