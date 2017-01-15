استياء واسع من فيديو (مدرسة البنات) ومخالفاته الشرعية

جدة ــ البلاد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق دعوة قائدة الابتدائية الرابعة للبنات في محافظة القريات، أولياء الأمور لاستلام نتائج بناتهم الناجحات.

ويظهر المقطع دخول أولياء الأمور للمدرسة، واستلامهم نتائج بناتهم، أثناء وجود مجموعة من الفتيات داخلها، ما أثار غضب رواد موقع التدوينات القصيرة (تويتر) باعتباره “مخالفة شرعية”.

وفي رده على محتوى المقطع، ذكر مدير الإعلام التربوي، والمتحدث الرسمي لتعليم القريات، علي العطشان، في بيان صحفي، أنه تم إبلاغ قائدة المدرسة بتسليم الطالبات لنتائجهن كالمتبع لهن، أو للأمهات وقت الدوام الرسمي للمدرسة، وعدم حضور أولياء الأمور نهائيا.