تقلبات طفيفة فـي أسعار النفط في آسيا

تسجل اسعار النفط تقلبات طفيفة صباح الثلاثاء في آسيا بسبب نشاط ما زال بطيئا في الاسواق بعد عطلة عيد الميلاد.
وحوالى الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود)
تسليم فبراير ثمانية سنتات ليبلغ 53,10 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.
اما برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم فبراير ايضا، فقد انخفض سنتين الى 55,14 دولارا.
وقالت مارغريت يانغ المحللة في مجموعة “سي ام سي ماركيتس” ان “الاسواق مغلقة في هونغ كونغ
واستراليا مما يؤدي الى تقلص المبادلات”. واضافت “ليس هناك احداث هذا الصباح تؤدي الى تغير الاسعار”.
من جهته، توقع بان جينغجي الخبير لدى مجموعة “آي جي” ان “يتحسن السوق بعد رأس السنة”.
وساهمت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الى حد كبير في انعاش الاسعار عبر الاعلان عن اتفاقين على خفض العرض، احدهما بين الدول الاعضاء فيها في نوفمبر والثاني مع الدول غير الاعضاء في الكارتل مطلع ديسمبر. ويفترض ان يدخل الاتفاقان حيز التنفيذ مطلع يناير.