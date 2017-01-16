اشتعال كمية هائلة من القمامة بالخمرة

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جدة – البلاد

اشتعلت صباح أمس كمية هائلة من القمامة، على مساحة ضخمة بمنطقة الخمرة بجدة .. وقد ظهرت سحب الدخان في كافة أحياء جنوب جدة، فيما هرعت سيارات الدفاع المدني لمكان الحريق لمحاصرة النيران؛ خوفاً من تطاير الشرر على الأحياء السكنية المجاورة وحلقة الغنم.

وقد تمت السيطرة على الحريق الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات، حيث امتد بفعل التقلبات الجوية والرياح.. وقد علمت” البلاد” ، أنه لم تسجل إصابات- ولله الحمد- خلال الحريق.