اطلاق حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

أعلنت وزارة الصحة بدء حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار #لاتصيرين ـ الثامنة حيث تأتي هذه الحملة تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي) الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وأوضحت “الصحة” من خلال تصاميم إنفوجرافيك توعوية نشرتها عبر حسابها على تويتر أن واحدة من بين كل 8 نساء عرضة للإصابة بسرطان الثدي، لافتة إلى احتمالية التقليل من الإصابة بسرطان الثدي بإذن الله من خلال إتباع عدد من النصائح ومنها الابتعاد عن تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة والكشف بالماموغرام كل سنة إلى سنتين بعمر الـ40 سنة فما فوق والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض وتجنب استخدام المعالجة الهرمونية بعد انقطاع الطمث وممارسة النشاط البدني مالا يقل عن 30 دقيقة يومياً وتناول الغذاء الصحي الفني بالخضار والفواكه وتجنب السمنة وزيادة الوزن وممارسة الإرضاع الطبيعي والإنجاب المبكر قبل عمر 30 سنة.

وأضافت أن سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم بعد سرطان الرئة ويعد السرطان الأول عند النساء عالمياً، مشيرة أن سرطان الثدي في المملكة أكثر شيوعاً بين السيدات بعمر 40 عام فما فوق وأن أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة يتم كشفها في مراحل متأخرة مما يقلل من فرصة الشفاء منه.

وأكدت وزارة الصحة أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث أنه يسهم بإذن الله في خفض معدل الوفيات ويصل معدل الشفاء منه إلى أكثر من 95%.

يذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيزا لأنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرضى تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030.