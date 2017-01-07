العدد 21806 06 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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اطلاق ملتقى (لست وحدك) بالحدود الشمالية

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اطلاق ملتقى (لست وحدك) بالحدود الشمالية
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عرعر- البلاد

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية عبدالله اليامي, فعاليات ملتقى ” لست وحدك “, بحضور عدد من مديري إدارات الفرع وذلك في مجمع عرعر مول بمدينة عرعر .

وتجول اليامي في أركان الملتقى الذي شمل ركنا للرسام راكان كردي ، وركنا للاستشارات الأسرية التابع لمركز التنمية بعرعر ، وركن وطننا أمانة .
واشتمل الملتقى على العديد من الفقرات المتنوعة التي تضمنت عرضا مرئيا عن اليتيم ومسابقات ترفيهية وحركية للأطفال , بالإضافة إلى توزيع الهدايا للحضور والأطفال .
وأوضح اليامي أن الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يهدف إلى إدخال البهجة والسرور على نفوس الأيتام وتوضيح حقوقه ومتطلباته, وتوصيل رسالة اليتيم بشكل مبسط وجميل .

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التصنيف: محليات

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