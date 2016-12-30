اطلع على الخطة الاستراتيجية للوزارة .. أمير تبوك يدشن مشاريع للمياه بقيمة (844) مليون ريال

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تبوك – سعد الشهراني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، يرافقه عدد من وكلاء الوزارة.

ونوه سموه خلال الاستقبال بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من دعم واهتمام لمختلف المجالات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة.

من جهته أعرب معاليه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على التكريم، مشيداً بما حظيت به منطقة تبوك من مشروعات تنموية، سواء في مجال المياه أو الزراعة بمتابعة ودعم من سمو أمير المنطقة.

و قد اطلع أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة على الخطة الاستراتيجية للوزارة في كافة مناطق المملكة، ومنها منطقة تبوك والتي يتم تنفيذها وفق رؤية المملكة 2030، وذلك بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي .

واستمع سموه إلى شرح من وكلاء الوزارة فيما يخص منطقة تبوك من هذه الخطة في مجال البيئة والمياه والزراعة .

وثمن سموه لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة هذه الخطة متمنياً لها النجاح والتوفيق للقائمين عليها بالوزارة ، منوها سموه بما تحظى به منطقة تبوك من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وسمو، ولي ولي العهد – حفظهم الله – في كافة المجالات التنموية .

* تدشين مشاريع

من جهة ثانية دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك مشاريع للمياه بالمنطقة، تجاوزت قيمتها (844) مليون ريال، تضم مشروع مياه تبوك الشامل وخزان مياه تبوك ومبنى مركز خدمات العملاء .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الحفل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ، ووكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان ، ووكيل الوزارة للزراعة الدكتور فيصل السبيعي ، ووكيل الوزارة للتنمية الزراعية الدكتور عماد الدعيجي ، ووكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة ، ووكيل الوزارة لخدمات المياه المهندس محمد موكلي ، ومدير عام المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح الشراري، ومدير عام الزراعة بمنطقة تبوك الدكتور عمر الفقية، وعدد من المسئولين بالوزارة ومنسوبي مديريات المياه والزراعة بالمنطقة .

ثم أقيم حفل خطابي بدئ بآيات من القران الكريم، بعدها شاهد سمو أمير المنطقة فيلماً وثائقياً عن مراحل مشروع مياه تبوك الشامل ، ومشروع برج مياه تبوك ، ومركز خدمات العملاء ، ثم ألقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة كلمة أعرب من خلالها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك، بافتتاح هذه المشاريع الحيوية الهامة ، منوهاً في الوقت نفسه بجهود سموه الكريم بدعم كل ما يخدم المنطقة .

وأشار معاليه إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بهذه المشاريع تحقيقا لتوجيهات الحكومة الرشيدة بإيصال الخدمات الأساسية لكل مناطق المملكة ،

مؤكداً أن مشروع مياه تبوك الشامل الذي بلغت تكلفته الإجمالية عند اكتماله(1750)مليون ريال ، سيشكل إضافة حقيقية لخدمة المنطقة بالمياه ليساهم في تغطية احتياجات مدينة تبوك ومحافظات المنطقة الساحلية؛ وفقا للخطة الإستراتيجية الشاملة التي تعنى بتوفير الاحتياجات المائية لمياه الشرب في المملكة.

بعد ذلك قدم مدير عام المياه بالمنطقة شرحا تفصيليا عن مشروع مياه تبوك الشامل الذي يمد مدينة ومحافظات منطقة تبوك بمياه الشرب، وهو على خمس مراحل .