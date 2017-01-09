اطلع على دراسة طريق الملك فيصل الدائري .. الفيصل يوافق على إقامة (ربيع جدة 38)

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جدة- عبدالهادي المالكي

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الاجتماع الذي عقد في مقر الإمارة بجدة أمس الأحد، لمناقشة الدراسات الخاصة بمقترح تنفيذ طريق الملك فيصل الدائري.

واطّلع الأمير خالد الفيصل على الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع، كذلك الخيارات المتاحة لتنفيذ الطريق الذي يربط جنوب جدة بشمالها مرورا بشرق المحافظة ، ويتوقع أن يتولى القطاعان الحكومي والأهلي تنفيذ المشروع، تحت إشراف مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة.

وسيتم تنفيذ الطريق بما يتواءم ورؤية المملكة 2030، التي تحث على تنفيذ المشاريع التنموية بمشاركة القطاع الخاص، وسيعمل الطريق بعد تنفيذه على تحرير الحركة المرورية داخل مدينة جدة من خلال تخفيف العبء المروري على طريق الحرمين الرابط بين مكة وجدة ، كما يتوقع أن يُسهّل التنقل بين جنوبي وشرق محافظة جدة، كونه سيخفف الازدحام في الطرقات الداخلية .

من جهة ثانية وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على إقامة مهرجان ربيع جدة 38 ، خلال إجازة الربيع لهذا العام، تحت إشرافٍ جمعية مراكز الأحياء في محافظة جدة.

وأعـرب الأمين العام للجمعية المهندس حسن الزهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، على موافقته إقامة المهرجان، منوهاً بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي للجمعية، لجمـيع الفعاليات المميزة؛ من أجل أن تكون مدينة جدة رائدة محلياً وعالمياً، وهو ما ينعكس على جوانب الحياة المجتمعية المتوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأبان أن إقامة مهرجان ربيع جدة 38، يهدف إلى إضفاء جو المتعة والترفيه خلال الإجازة عبر برامج ومناشط تستهدف الأسرة والطفل لقضاء إجازة تنسجم مع العادات والتقاليد، وتعكس أهمية وجود مثل هذه المهرجانات التي تُسهم في شغل أوقات الشباب والفتيات بما ينفعهم، وإقامة البرامج المجتمعية والترفيهية والمسابقات، إلى جانب إقامة معارض التسوق ضمن موقع المهرجان الذي سيقام على مساحة 50 ألف متر مربع على طريق الملك عبدالعزيز.

من جانبه أشار رئيس لجنة تنفيذ المهرجان سعد الحارثي إلى أنه تم اكتمال أكثر من 70% من موقع المهرجان، بمتابعة وتوجيه من صاحب السمو الأمير مشعل بن فهد الفيصل رئيس اللجنة المنظمة، كما تم تشكيل 20 لجنة لتوزيع المهام والإشراف على المهرجان، موضحاً أن إدارة المهرجان بدأت في الترتيب والتواصل مع القطاعات المختلفة ذات الصلة بالمهرجان.