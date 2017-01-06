اعتذار اللذيذ وتكليف الحميدي

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الرياض- البلاد

قدم سعد اللذيذ اعتذاره عن الاستمرار في منصبه كمدير تنفيذي لرابطة دوري المحترفين، وذلك لارتباطه بمهمة عمل جديدة، وقد أعرب ياسر المسحل رئيس رابطة دوري المحترفين عن خالص شكره وتقديره للأستاذ سعد اللذيذ على الجهود التي قدمها خلال فترة عمله كمدير تنفيذي للرابطة، متمنياً له التوفيق في مهمته القادمة.

وأعلن المسحل أنه تم تكليف عبدالعزيز الحميدي مديراً تنفيذياً للرابطة، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. يذكر أن الحميدي يتولى إدارة تراخيص الأندية بالرابطة .. ويعمل في الرابطة منذ عام 2011 .