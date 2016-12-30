اعتقال سعودي تسلق جسرًا لالتقاط (سيلفي) في أمريكا

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واشنطن ــ وكالات

اعتقلت السلطات الأمريكية شابا يحمل رخصة قيادة سعودية، يدعى “يزيد العرجاني”، ووجهت له تهم تعريض حياة الغير للخطر، والتعدي على الملكية العامة، فيما اعترف بأنه كان يسعى لالتقاط “سيلفي” من فوق الجسر.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن الشاب صعد إلى الجسر بالقفز على البوابة المعدنية التي تمنع الوصول للمنطقة المحظورة فوق الجسر حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، مشيرة إلى أن صعوده تسبب في مشكلة في عمليات سير المركبات في المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن العرجاني اعتقل من قبل قوات الشرطة بعد نصف ساعة من صعوده الجسر، وأخبر الشرطة بأنه كان يحاول أن يلتقط بعض الصور له من فوق الجسر.

وأوضحت أن العرجاني يقطن مدينة فيرفاكس، وليست لديه أية سوابق إجرامية، أو اعتقال في مدينة نيويورك.