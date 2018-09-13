اعتماد أحدث أنظمة التشغيل بمطار الملك عبدالعزيز

جدة – البلاد

بدأت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، في تطبيق نظام إنفورم ، تزامناً مع المرحلة الثانية لتشغيل الرحلات في المطار الجديد ، وإضافة 5 وجهات سفر محلية جديدة، من خلال تسخير وسائل التقنية الحديثة في تنظيم وتطوير عملياتها التشغيلية الأمر الذي يوفر الجهد الإداري ويساعد في إتمام المهمات في الأوقات المحددة، ويخدم البرنامج موظفي الصالة والساحة من ناحية إدارة التشغيل وجدولة الموظفين حسب متغيرات التشغيل .

وأفاد المدير التنفيذي للوحدة الاستراتيجية للشركة السعودية للخدمات الأرضية بجدة عبدالرحمن العومي أنه تم -بحمد الله- الانتهاء من تطبيق نظام “إنفورم” في مطار المؤسس الجديد بجدة، كأول خطوة ضمن سلسلة من التطوير وتطبيق التقنية في العمليات التشغيلية الأساسية لمواكبة إمكانيات المطار الجديد وتزايد أعداد الرحلات بشكل مطرد ،

مشيراً إلى أن النظام الجديد يسهل جدولة الموظفين والمعدات على الرحلات ويتابع متغيرات وصول الرحلات ومغادرتها بشكل دقيق، وبذلك يسهم في تلافي أي أخطاء تشغيلية ويزيد من قدرة الشركة على الاستفادة من الكوادر البشرية والمعدات الأرضية بشكل مهني عالي .