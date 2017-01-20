اعتماد (التجارة) و ( والمياه) كمقدمي خدمات تصديق حكومي

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جدة ــ البلاد

اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات، وتقنية المعلومات وزارتي التجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة، كمقدمي خدمات تصديق حكومي، حيث تمكنت الجهتان من اجتياز متطلبات المركز بنجاح.

وتمكن هذه الخطوة كلا الجهتين الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي، وإصدار احتياجهما من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتهما الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي؛ كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.