اعتماد الدليل الارشادي لتوطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا

اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة.

وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات

بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية

بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابط https://goo.gl/RYBMBf .

الجدير بالذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر قراراً وزارياً بتوطين منافذ البيع لـ 12 نشاطاً في قطاع التجزئة

وذلك سعياً من الوزارة لتمكين الشباب والفتيات من فرص العمل.