اعتماد قروض للمشاريع الزراعية بـ110 ملايين ريال

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الرياض ــ البلاد

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 110 ملايين ريال، دعماً للمشاريع الزراعية.

وقال مدير عام الصندوق منير السهلي ،إن قطاع الدواجن تصدر القطاعات الممولة ونال الحصة الأكبر من القروض التي اعتمدها مجلس الصندوق في اجتماعه الأخير، حيث قدم ستة قروض بمبلغ إجمالي 87 مليون ريال، وبإجمالي تكاليف استثمارية 125 مليون ريال، وتنوعت بين الاستثمار في مشاريع الدواجن اللاحم بنظامي الأقفاص والمغلق، منها مشروع لإحدى الجمعيات التعاونية المتخصصة، وكذلك قرض توسعة مشروع قائم في مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل وعسير. وشملت كذلك حظائر الإنتاج والتربية مع المرافق والمعدات ووسائل النقل وخزانات التجميع وتكاليف التشغيل.

واعتمد الصندوق قرضاً لمشروع بيوت محمية مكيفة زجاجية بمنطقة القصيم تشمل الصالات مع المرافق والخدمات وتكاليف التشغيل، بلغت قيمته الاجمالية تسعة ملايين ريال، وباستثمار بلغ اكثر من 21 مليون ريال، كما اعتمد قرضا للاستثمار في تصنيع التمور ومشتقاتها بمحافظة الزلفي يشمل خطوط الإنتاج مع المرافق والمباني ووسائل النقل وتكاليف التشغيل، بلغت قيمته 14 مليون ريال، بتكاليف استثمارية اكثر من 39 مليون ريال.

وأشار إلى زيادة عوائد الاستثمار بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق، وانخفاض العجز في ميزانية الصندوق بنحو 179 مليون ريال، من الأعمال الرئيسة، وكذلك الانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في إعداد القوائم المالية بحسب المعايير المحاسبية المعتمدة.