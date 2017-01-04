اعتماد لائحة جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

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الرياض – البلاد

أقر مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء ، التصور العام لجائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، واعتماد الفروع الثلاث الرئيسية للجائزة، وهي : (العلوم الصحية والطبية، والعلوم التربوية والتعليمية، والعلوم التأهيلية والاجتماعية).

واعتمد المجلس الميزانية التقديرية للجائزة، والمبلغ المالي المخصص لكل فرع من فروع الجائزة (خمسمائة ألف ريال).

وأكدَّ المجلس على أن يتم منح الجائزة لأفضل الشخصيات العلمية على مستوى العالم. وعقدت هيئة الجائزة اجتماعها الأول برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس هيئة جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،

وأقرت اللائحة التنظيمية للجائزة، والإطار الزمني للجائزة، والجدول الزمني التفصيلي للإعداد والتحضير للجائزة، وتشكيل ومهام واختصاصات اللجنة التحضيرية للجائزة برئاسة الدكتور سلطان بن تركي السديري الأمين العام للجائزة.

وتتضمن اللائحة التنظيمية للجائزة آليات الترشيح على أن لا تٌقبل الترشيحات الفردية، ولكن يتم الترشيح من خلال المنظمات والهيئات والجامعات العالمية المرموقة والجهات المتخصصة في فروع الجائزة.