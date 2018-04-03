اعتماد لائحة حقوق المسافرين بالقطارات

الرياض- البلاد

أصدرت هيئة النقل العام لائحة لحماية حقوق المسافرين بالقطارات، كما أصدرت اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري. وكانت الهيئة، قد دعت عموم المهتمين بحقوق المسافرين بالقطارات، والمهتمين بضوابط الاعتراضات على مخالفات النقل البري إلى إبداء مرئياتهم حيال مسودتي اللائحتين في الربع الأول من العام 2018م.وفي هذا الصدد، أكد المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله بن صايل المطيري، أن الهيئة ومن خلال دورها التنظيمي لقطاعات النقل السككي، والنقل البري والنقل البحري، تحرص على ضبط مختلف الأنشطة باللوائح الملزمة للجميع،