اعتماد مختبر مستشفى الهيئة الملكية

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الجبيل- البلاد

حصل مختبر مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل على شهادة الاعتماد الأمريكي من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP بعد اجتيازه المتطلبات التي أهلته للحصول على الاعتماد, حيث تعد الكلية الامريكية لأطباء علم الامراض واحدة من أهم مؤسسات الاعتماد للمختبرات الطبية بالعالم كونها أكبر جمعية في العالم وتتكون من أطباء علم الأمراض ومعتمدة على نطاق واسع كجمعية رائدة في مجال ضمان جودة المختبرات الطبية العالم.

ويُعد مختبر مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل أول من حصل على هذا الاعتماد في الجبيل من بين المستشفيات، ليضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة الإنجازات الطبية التي حققها المستشفى مؤخراً .

وأوضح مدير برنامج الخدمات الصحية محمد بن سند الشمري, أن اعتماد الكلية الأمريكية تسعى جميع المختبرات الطبية الجادة للحصول عليه, مؤكداً أن هذا الإنجاز تحقق بعد عمل مكثف خلال الفترة الماضية أشرف عليه فريق متخصص مكون من أقسام المستشفى كافة, لافتاً إلى أن حصول المختبر على اعتماد الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض معناه التزام المستشفى بتوفير أعلى معايير الخدمات المخبرية لجميع المرضى.