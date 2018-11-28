محليات

أجريت فيه 300 عملية سمنة

اعتماد مركز جراحة السمنة في مستشفى الملك فهد بالباحة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      28 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
اعتمدت وزارة الصحة مستشفى الملك فهد بالباحة مركزاً جراحياً لجراحة البدانة من الفئة (ب) لمدة ثلاث سنوات إبتداءً من 11 / 2018 م .

ويحتوي المركز على 14 سريرا بما فيها غرفة العزل لخدمة جميع مرضى السمنة بالمنطقة

والمناطق المجاورة ،يباشرها 22 ممارساً صحيا من استشاريين وأخصائيين وطاقم تمريض .

وأجريت في المركز 300 عملية سمنة وأكثر من 15 عملية بالون معدة

فيما تم زيادة أيام العمليات إلى ثلاثة أيام في الأسبوع من خلال تفعيل عمل الأطباء الزائرين

وجرى مؤخراً استقطاب فريق طبي زائر لجراحات السمنة والبدانة يتكون من استشاريين لجراحة الجهاز الهضمي والبدانة .

ibrahim

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