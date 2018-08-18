محليات

اعتماد نقاط تفتيش لمنع نقل لحوم الهدي والأضاحي إلى جدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / ذو الحجة / 1439 هـ      18 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
شكّلت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للبلديات الفرعية لجنة تُعنى بمنع نقل لحوم الهدي والأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة من خلال نقاط تفتيش يتم التواجد بها على مدار الساعة، بالتنسيق مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام والبلديات الفرعية وباقي إدارات الأمانة المعنية.

وأوضحت الأمانة، أن نقاط التفتيش ستكون موزعة في نطاق ثلاث بلديات فرعية تتمثل في الجنوب، وأم السلم، وبريمان لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة، مشددة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه في تهريب اللحوم، وذلك من خلال دعم نقاط التفتيش بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *