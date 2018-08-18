اعتماد نقاط تفتيش لمنع نقل لحوم الهدي والأضاحي إلى جدة

شكّلت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للبلديات الفرعية لجنة تُعنى بمنع نقل لحوم الهدي والأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة من خلال نقاط تفتيش يتم التواجد بها على مدار الساعة، بالتنسيق مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام والبلديات الفرعية وباقي إدارات الأمانة المعنية.

وأوضحت الأمانة، أن نقاط التفتيش ستكون موزعة في نطاق ثلاث بلديات فرعية تتمثل في الجنوب، وأم السلم، وبريمان لتغطي جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة، مشددة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه في تهريب اللحوم، وذلك من خلال دعم نقاط التفتيش بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.