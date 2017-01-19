اعتماد وزارتيّ التجارة والبيئة كمقدمي خدمات تصديق حكومي

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اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارتي التجارة والاستثمار والبيئة والمياه والزراعة كمقدمي خدمات تصديق حكومي، بعد اجتيازهما متطلبات المركز بنجاح .

وأفادت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة تمكن كلا الجهتين من الاستفادة من خدمات المركز

الوطني للتصديق الرقمي، وإصدار احتياجهما من شهادات التصديق للمستفيدين من خدماتهما الإلكترونية

وتفعيل خدمات التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات

ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً .

وأشارت إلى أن المركز يقدم خدماته في سوق التعاملات الإلكترونية من خلال منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية

للمفاتيح العامة تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية، كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية

التي تتيح للمتعاملين بمختلف فئاتهم ” حكومة ، ومواطنين، وأعمال ” من إجراء مختلف العمليات بسرية وموثوقية وسلامة تامة.