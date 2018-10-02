اعتماد 119 مخططا سكنيا في مختلف مناطق المملكة

الرياض- البلاد

أنهى مركز خدمات المطورين “إتمام” التابع لوزارة الإسكان، اعتماد 119 مخططاً سكنياً خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري 2018، بإجمالي مساحات يتجاوز 159 مليون متر مربع، حيث توزعت تلك المخططات السكنية التي تم اعتمادها على جميع مناطق المملكة.

وأوضح “إتمام” في أمس أن منطقة مكة المكرمة حظيت بأكبر عدد من المخططات المعتمدة من قبل المركز بـ19 مخططاً ثم منطقة عسير بـ16 مخططاً و15 مخططاً في منطقة الرياض و12 مخططاً في منطقة الباحة و11 مخططا بالمدينة المنورة.

وأكمل المركز الانتهاء من اعتماد 16 مخططاً سكنياً في منطقتي حائل والقصيم فيما اعتمد في المنطقة الشرقية 9 مخططات وبمنطقة تبوك 6 مخططات إضافة إلى 5 مخططات سكنية في منطقة جازان ومثلها في منطقة الجوف و3 مخططات بمنطقة الحدود الشمالية ومخططين بمنطقة نجران.