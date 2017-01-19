اعتمد مجلس إدارة عرعر.. عبدالله بن مساعد يترأس ورشة عمل مشروع تطوير أنظمة ولوائح الهيئة

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الرياض- البلاد

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أقيمت صباح أمس الأربعاء ورشة عمل خاصة بمشروع” تطوير وتحديث الأنظمة واللوائح في الهيئة العامة للرياضة”، وذلك في فندق ريتزكارلتون.

وناقشت الورشة التي حضرها عدد من قيادات الهيئة العامة للرياضة، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز، ورئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت، الأنظمة واللوائح التي يجري العمل على تطويرها وتحديثها ومراجعتها؛ وفقاً لما تتطلبه المرحلة المقبلة،

في ظل الإطار المحدد للعلاقة بين الهيئة واللجنة الأولمبية والاتحادات، بما يتوافق مع الترتيبات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء، التي أعلن عنها مؤخرا، والدور المستقبلي للهيئة العامة وآليات ونطاقات العمل، والإجراءات المالية والإدارية في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى اعتمد سموه ، أعضاء مجلس إدارة نادي عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، الذي فاز مؤخراً بانتخاب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في تاريخ 29 / 11 / 1437هـ .

وجاء تشكيل مجلس نادي عرعر برئاسة ثامر بن سودي العنزي ، ونائبا للرئيس جدعان العنزي ، والأمين العام للنادي خالد العنزي ، وأمين الصندوق أحمد بن قنيطر العنزي ، وعضوية كل من يوسف بن مدشر العنزي، وحافظ بن ملهي الرويلي، وعادل بن سلامة العنزي، وبندر بن عقلا الخمعلي، وعبدالإله بن الأملح العنزي .