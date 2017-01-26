اغتيال قائد الشرطة اليمنية في محافظة إب
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اغتال مسلحون مجهولون قائد شرطة النجدة في محافظة إب اليمنية العقيد عبدالوهاب الشعلان.
أثناء تواجده، في محافظة مأرب، شرق البلاد.
وقال وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح في تصريح أوردته ” وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” :
أن الأجهزة الأمنية في المحافظة تجري تحرياتها، لتعقب مرتكبي جريمة الاغتيال.
مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لن تكون بمنأى عن هذه الجريمة.
من اجل صرف الأنظار عن الهزائم الكبيرة التي تلقتها في مختلف الجبهات وخاصة في نهم وصرواح.
وأضاف أن عملية الاغتيال الإجرامية جاءت في الوقت التي تعيش فيه المحافظة حالة من الأمن والاستقرار والانتعاش الاقتصادي.
رغم الاستهداف الكبير لها من قبل المليشيا الانقلابية لزعزعت أمنها .
الوسوم:اغتيال قائد الشرطة اليمنية
التصنيف: دولية
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