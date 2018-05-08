دولية

اغتيال مرشح عراقي .. وداعش يتبنى العملية

كتبه albilad_adminaccess_time22 / شعبان / 1439 هـ       8 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بغداد ــ فرانس بريس

قتل مرشح للانتخابات العراقية في هجوم نفذه مسلحون في نينوى شمال البلاد، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله: إن “مجموعة مسلحة اقتحمت منزل المرشح في الانتخابات عن ائتلاف الوطنية فاروق زرزور الجبوري في قرية اللزاكة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، وقاموا بقتله بالسكاكين قبل أن يلوذوا بالفرار”.

ودان ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي الحادث وطالب بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث، كما دعا إلى “توفير الحماية اللازمة للمرشحين والحد من محاولات استهدافهم”.

وشهدت الاسابيع القليلة الماضية حوادث مماثلة استهدفت مرشحين عراقيين للانتخابات، وفي الشهر الماضي قتل مرشحان أحدهما في نزاع عشائري في بغداد والأخر نتيجة حادث سير في واسط.

فيما تبنى تنظيم داعش، عبر حساباته على تطبيق “تلغرام” اغتيال المرشح.
وأكد مصدر طبي في مدينة الموصل، استلام جثة الجبوري الذي يترشح للمرة الأولى إلى الانتخابات على اللائحة التي يتزعمها علاوي.

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