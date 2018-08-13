اغلاق 260 منشأة مخالفة بجدة

جدة – مهند قحطان

أسفرت حملة الرقابة الصحية المكثفة على المنشآت الغذائية خلال ذي القعدة الماضي عن إغلاق 260 منشأة مخالفة من إجمالي 2316 زيارة ميدانية ضمن خطة أمانة محافظة جدة لموسم الحج.

وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب أن الحملة تستهدف جميع أنحاء المحافظة في نطاق كل بلدية فرعية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وجاهزية المطاعم

لا سيما وأن محافظة جدة تعد بوابة الحرمين وتشهد هذه الأيام توافد الحجاج من أنحاء العالم ما يتوجب معه رفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مضيفا بأن حملة الرقابة الغذائية انطلقت في الأول من ذي القعدة الماضي وتستمر حتى منتصف شهر محرم من العام المقبل، مضيفاً أن