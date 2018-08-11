محليات

اغلاق 6 مصانع أغذية ومياه معبأة بالرياض وجدة والدمام

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / ذو القعدة / 1439 هـ      11 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء, ستة مصانع أغذية ومياه معبأة بالرياض وجدة والدمام، وذلك لعدم استكمالها إجراءات تراخيص مزاولة النشاط من الهيئة، وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق هذه المصانع، ومتابعتها حتى حصولها على التراخيص اللازمة.

ودعت الهيئة مصانع الأغذية والمياه المعبأة التي لم تستكمل إجراءات تراخيص مزاولة النشاط إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة، واللوائح المعتمدة التي منها الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع الالكتروني للهيئة :www.sfda.gov.sa أو الاتصال على الرقم الموحد للهيئة 19999 .

ibrahim

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