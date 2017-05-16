اغلاق 600 الف حساب لـ(داعش)

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ابوظبي ــ وكالات

كشف رئيس قسم السياسات العامة والعلاقات الحكومية في الشرق الأوسط بموقع “تويتر”، جورج سلامة، إن الموقع أغلق موخراً 600 الف لتنظيم داعش الإرهابي، مشيرا الى تعاون “تويتر” مع مراكز وجهات مختلفة في المنطقة.

واقر سلامة لدي مخاطبته المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، والذي انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي، امس “الإثنين”، بصعوبة تصنيف المحتوى الموجود حال الحديث عن محاربة الإرهاب، بيد انه عادة وطالب بتعاون مختلف الاطراف فى المنطقة لمحاربة محتوي الارهاب.

كاشفاً فى الوقت ذاته عن ارتفاع معدل المشتركين في خدمة “توتير” بواقع 9 ملايين شهريا، مشددا على ان 62 % من مستخدمي تويتر في مرحلة الشباب من 14 لـ 34، موضحاً أن 90% من ملوك ورؤساء العالم متواجدون على تويتر، ويستخدموه في التخاطب، وهناك تناغم بين القادة والشعوب على الموقع.