افتتاح أعمال منتدى اليمامة الاقتصادي الأول بعنوان “تنويع الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية 2030 “

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افتتحت اليوم أعمال منتدى اليمامة الاقتصادي الأول بعنوان “تنويع الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية 2030 “، الذي تنظمه جامعة اليمامة بمقرها بالرياض.

وقال مدير جامعة اليمامة الدكتور حسين بن محمد الفريحي في كلمته خلال افتتاح المنتدى :

لقد أطلقت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رؤية المملكة (2030).

التي تمثل بوابة عبور الوطن نحو المستقبل، لتنقل المملكة – بإذن الله تعالى – إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً اقتصادياً وتنموياً وحضارياً.

متجاوزة في ذلك جميع التحديات التي يمكن أن تواجهها خلال المرحلة القادمة.

حيث أولت الرؤية عناية خاصة بالتنمية الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الخارجية.

وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، بما يضمن إنعاش الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن.

إلى جانب اهتمامها بمجتمع المعلومات والتقنية الحديثة والحكومة الإلكترونية.

كأحد مكامن القوة في المجتمعات المتقدمة، التي ستسهم في رسم ملامح التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة بشكل عام.

والتنمية الاقتصادية بشكل خاص، ليتقدم الوطن وينعم المواطن بخيرات وطنه ومقدراته في ظل تكاتف وترابط وثيق بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي”.

وأضاف ” إنه امتدادً للدور الذي تقوم به جامعة اليمامة في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والأكاديمية.

ومواكبةً لمشروع رؤية المملكة (2030) الطموحة، وانطلاقاً من الدور الذي ينبغي على الجامعات القيام به تجاه مشروع الرؤية وبرامجها التنموية.

تنظم الجامعة المنتدى الاقتصادي الأول تحت عنوان “تنويع الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية 2030:

الذي يهدف إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، وأثرها في السياسة الاقتصادية في المملكة.

وتسليط الضوء على أهمية التنوع الاقتصادي ودور قطاعات السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق هذا التنوع في ضوء رؤية المملكة 2030″.

من جهته، أشار وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور إبراهيم بابللي خلال حلقة النقاش الأولى التي عقدت في المنتدى.

بعنوان” دور القطاع الخاص في تقديم حلول مبتكرة لتنويع الاقتصاد السعودي”:

إلى أن القطاع الخاص يسهم في تنمية الاقتصاد وذلك من خلال تحديد ماهية الفرص المتاحة للقطاع الخاص ومدى تطور الاقتصاديات.

وكذلك في إسهام الشركات الكبرى بأن تأتي بالشركات الصغرى ودعمها لتوظيف فرص جديدة في تنويع الاقتصاد.

وأكد وكيل جامعة اليمامة رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور حسام رمضان من جانبه:

أنه من منطلق المسؤولية الوطنية التي نستشعرها في جامعة اليمامة كجامعة وطنية رائدة تجاه قضايا وهموم الوطن وكشريك فاعل في التنمية التي يتطلع إليها وطننا الغالي.

فقد جاءت فكرة هذا المنتدى الاقتصادي الدوري ليكون بإذن الله حاضنة للأفكار الإبداعية والبحوث العلمية الرصينة.

التي تهدف إلى تحقيق التحول الوطني 2020 في ضوء رؤية المملكة 2030 وفق برامج تنموية متكاملة وشاملة.

وأشار إلى أن فكرة المنتدى جاءت لتسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية وبالأخص التنمية الاقتصادية ولتحليل التحديات والصعوبات التي قد يواجهها الاقتصاد السعودي وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تحفيز وتنمية الاقتصاد الواعد.

شارك في المنتدى، نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين من المؤسسات الحكومية والخاصة كذلك عدد من أوراق البحثية المتخصصة والمحكمة علمياً.