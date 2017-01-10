افتتاح أول مركز لأبحاث الكارما في تبوك

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تبــوك ــ سعـــــد الشهــــــراني

يستعد المفكر ومؤسس علم الكارما عربيا واسلاميا الدكتور نايف الجهني لافتتاح اول مركز من نوعه في هذا المجال (مركز ابحاث الكارما والعلاج بها)، حيث اجرى في القاهرة عدة لقاءات تتعلق بهذا الشأن.

وقال الجهني في تصريح لـ (البلاد) ان هذا المركز سيكون بمثابة المحور المعنوي في عملية العلاج لكافة الامراض من خلال البحث في الجذور النفسية وتنمية البعد الروحي والاخلاقي لدى الإنسان ليعيش في توازن جسدي روحي.

وكان الجهني قد وقع كتابه الثاني (كارما النية) بعد كتابه الاول الذي صدر قبل اعوام بعنوان (الكارما في الاسلام) الذي لاقى انتشارا واسعا.

الجدير بالذكر ان الكارما تعني قانون الفعل في العالم الاخلاقي “هي الفعل وردة الفعل ، افعل ماشئت كما تدين تدان” وسيلقي الدكتور نايف محاضرة في القاهرة منتصف الشهر القادم تشرح الكارما وتوضح آلية العمل الطبي من خلالها .ويفسر حالة نشوء،الامراض المستعصبة وكيفية المساهمة في علاجها ، مع الكشف عن البعد التنويري العميق الذي لابد ان يعيشه الإنسان من خلال الاتصال الحقيقي بالله عز وجل واتباع تعاليمه.